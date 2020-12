Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Korrektur zu "Rücksichtslos und gefährlich"

VredenVreden (ots)

Am Freitag vergangener Woche (04.12.) konnten sich zwei Frauen nur durch einen Sprung vor einem herannahenden Auto in Sicherheit bringen. Der Vorfall hat sich nicht wie in unserer Pressemeldung beschrieben in Doemern zugetragen, sondern in der Bauerschaft Gaxel.

