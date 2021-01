Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Telefonmast beschädigt und geflüchtet

Bild-Infos

Download

Worms (ots)

In der Zeit von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen hat unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Freileitungsmast der Telekom im Kimmelhorstweg beschädigt und sich dann unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Aus bislang ungeklärter Ursache stieß das Fahrzeug gegen den hölzernen Mast, der in ca. 2m Höhe abbricht und zu Boden fällt. Direkt neben dem Mast können Kunststoffteile aufgefunden werden, die vom verursachenden Fahrzeug der Marke Smart stammen könnten. Der Sachschaden am Mast wird auf 1000 Euro beziffert. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell