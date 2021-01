Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - 60-Jährige bei Frontalzusammenstoß verletzt

Bild-Infos

Download

Worms (ots)

Gestern, um 7:30 Uhr wird eine 60-jährige Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall auf der L523/B9 verletzt. Die Frau ist mit ihrem PKW auf der B9 aus Richtung Ludwigshafen kommend in Richtung Worms unterwegs und möchte an der Einmündung L523, der B9 in Richtung Klosterstraße folgend, nach links abbiegen. Hierbei missachtet sie den Vorrang des aus Richtung Ludwigstraße kommenden 32-jährigen Fahrers eines Kleintransporters und kollidiert Frontal mit diesem. Die 60-Jährige aus dem Rhein-Pfalz-Kreis wird dabei leicht verletzt und ins Klinikum gebracht. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und werden abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro beziffert.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Worms



Telefon: 06241 852-140

www.polizei.rlp.de/pd.worms



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell