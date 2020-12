Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlhausen- Ehingen

Lkrs. Konstanz) Vorfahrt missachtet (15.12.2020)

Mühlhausen-EhingenMühlhausen-Ehingen (ots)

Sachschaden von rund 7.000 EUR entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am heutigen Vormittag gegen 09:15 Uhr in der Schloßstraße ereignet hat. Eine 83-jährige Fahrerin eines Opel Astra fuhr über einen abgesenkten Bordstein nach links in die Schloßstraße ein. Dabei übersah sie den von links kommenden VW Golf eines 61-jährigen Mannes. Trotz Bremsversuch seitens des Golf-Fahrers konnte ein Zusammenstoß nicht verhindert werden. Verletzt wurde niemand.

