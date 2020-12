Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS - Villingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto fährt gegen eine Verkehrsinsel (14.12.2020)

Villingen-SchwenningenVillingen-Schwenningen (ots)

Rund 12.000 Euro Sachschaden ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagabend gegen 21.45 Uhr auf der Straße "Fürstenbergring" ereignet hat. Ein 32-jähriger Audi-Fahrer befuhr den Fürstenbergring stadtauswärts, als er auf Höhe der Hausnummer 8 zu weit nach links kam und eine Verkehrsinsel überfuhr. Danach prallte er noch gegen ein Verkehrszeichen und eine Fußgängerampel. An den Verkehrseinrichtungen entstand Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Der Schaden am Auto belief sich auf rund 8.000 Euro. Das Fahrzeug des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

