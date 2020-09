Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Infotafel der Oberschule entwendet

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Stettiner Straße, Montag, 21.09.20, 16.00 Uhr - Dienstag, 22.09.20, 06.30 Uhr

BAD GANDERSHEIM (schw) - In dem Tatzeitraum von Montag, 21.09.20, 16.00 Uhr bis Dienstag, 22.09.20, 06.30 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter eine im Eingangsbereich der Oberschule Bad Gandersheim angebrachte Infotafel mit der Aufschrift "Schulwälder gegen Klimawandel". Hierdurch entstand der Schule ein Schaden in Höhe von ca. 50,- EUR Zeugen, die in dem Tatzeitraum im Bereich der Oberschule verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib der Infotafel geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Bad Gandersheim

Pressestelle



Telefon: 05382/91920 0

Fax: 05382/91920 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell