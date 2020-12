Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Einbrüche in Wohnhäuser (14.12.2020)

DonaueschingenDonaueschingen (ots)

Zu zwei Einbrüchen ist es am Montag in der Zeit zwischen 10.30 Uhr und 19.30 Uhr in der Beethovenstraße und in der Haydnstraße gekommen. Unbekannte Täter hebelten an zwei Wohnhäusern jeweils ein Fenster auf und verschafften sich so gewaltsam Zutritt zu den Häusern. Danach durchsuchten und durchwühlten sie die Anwesen nach Wertgegenständen und Bargeld. Was die Täter entwendeten und wie hoch der Sachschaden ist, muss noch ermittelt werden. Die Polizei schließt einen Tatzusammenhang nicht aus.

