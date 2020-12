Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle in Korb und Backnang, Zigarettenautomatenaufbruch in Kernen

WaiblingenWaiblingen (ots)

Korb: Vorfahrt missachtet

Eine 27-jährige BMW-Fahrerin befuhr am Samstag gegen 21:00 Uhr die Schillerstraße in Richtung Südstraße. Beim Einfahren in die Südstraße missachtete die BMW-Fahrerin die Vorfahrt eines 29-jährigen Opel-Fahrers, welcher die Südstraße von Kleinheppach kommend befuhr. Es kam zum Unfall mit 19.000 Euro Gesamtschaden. Der Opel-Fahrer wurde leicht verletzt.

Backnang: alkoholisiert aufgefahren - Zeugen gesucht

Eine 50-jährige Audi-Fahrerin befuhr am Samstag gegen 16:55 Uhr die B14 von Schwäbisch Hall kommend in Richtung Winnenden. Kurz vor dem Murrtal-Viadukt verlangsamte die Audi-Fahrerin aufgrund der geltenden Geschwindigkeitsbegrenzung, kurz darauf fuhr ihr ein von hinten zügig herannahender 25-jähriger Audi TT-Fahrer hinten auf. Dabei entstand ein Gesamtschaden von 25.000 Euro. Die Audi-Fahrerin wurde leicht verletzt und konnte vor Ort vom DRK behandelt werden. Im Kofferraum der Audi-Fahrerin befand sich ein Hund. Ob dieser durch den Aufprall verletzt wurde ist noch unklar. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe war die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften ebenfalls vor Ort. Da der Audi TT-Fahrer unter Alkoholeinfluss stand, muss dieser mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen. Zeugen, denen der Audi TT-Fahrer zuvor aufgefallen ist und welche Angaben zur Fahrweise machen können, insbesondere der anonyme Zeuge, welchem der Audi TT in der Krähenbachkreuzung auffiel, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Backnang zu melden.

Kernen: Zigarettenautomat aufgebrochen

Durch einen bislang unbekannten Täter wurde der Zigarettenautomat, welcher am Gebäude des Musikvereins in der Kelterstraße angebracht ist gewaltsam aufgebrochen. Die Tatzeit lässt sich auf den Zeitraum von Freitag, 17:00 Uhr bis Samstag, 10:45 Uhr eingrenzen. Die im Automaten befindliche Geldkassette sowie die Zigaretten wurden entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf 3000 Euro geschätzt.

