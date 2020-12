Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Schwäbisch Hall: Unfall in Schwäbisch Hall, Betrunkener Autofahrer in Crailsheim

Schwäbisch HallSchwäbisch Hall (ots)

Schwäbisch Hall: Unfall mit drei Fahrzeugen

Am Samstag gegen 12:00 Uhr befuhr eine 57-Jährige mit ihrem Daimler die Johanniterstraße von der Friedensbrücke kommend in Richtung Scharfes Eck. Auf Höhe des dortigen Hotels bemerkte sie zu spät, dass der Verkehrsteilnehmer vor ihr bis zum Stillstand abbremsen musste und fuhr auf den Skoda auf. Durch den Aufprall wurde der Skoda noch auf einen vor ihm stehenden Ford aufgeschoben. Die 24-jährige Fahrerin des Skoda wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Skoda und der Daimler wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 11.500 EUR.

Crailsheim: Total betrunken unterwegs

In der Nacht von Samstag auf Sonntag meldete ein aufmerksamer Zeuge gegen 00:40 Uhr einen Autofahrer, der ständig auf die Gegenfahrspur geriet und auch ein Verkehrszeichen umgefahren hatte. Der Zeuge konnte weiterhin beobachten, wie der Fahrer in der Weickstraße aus seinem Audi A4 ausstieg und gegen das Fahrzeug urinierte. Anschließend stürzte der Autofahrer neben seinem Auto zu Boden. Dort wurde er von einer Polizeistreife aufgefunden. Die Polizeibeamten stellten fest, dass der 25-jährige Autofahrer total betrunken war und sich nicht mehr artikulieren konnte. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde einbehalten. Da er im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen immer noch desorientiert war, wurde er bis zum nächsten Morgen in der Gewahrsamszelle untergebracht. Am Pkw des Betrunkenen wurden frische Unfallspuren festgestellt. Diese konnten bislang nicht zugeordnet werden. Falls jemand Hinweise hierzu geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Crailsheim zu melden. Tel.: 07951 4800

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Telefon: 07361 580-0

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell