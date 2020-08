Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Zwei Personen bei Verkehrsunfall in Neerstedt leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 25. August 2020, wurden zwei Personen bei einem Verkehrsunfall in der Kirchhatter Straße in Dötlingen, im Ortsteil Neerstedt, leicht verletzt.

Gegen 08:30 Uhr befuhr ein 74-Jähriger aus der Gemeinde Dötlingen mit seinem Pkw, einem braunen Toyota, die Kirchhatter Straße in Richtung Kirchhatten. Auf Höhe des Ziegeleiwegs beabsichtige er nach links abzubiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden braunen Hyundai und stieß mit diesem zusammen.

Dabei wurden der 74-Jährige und die 71-jährige Fahrerin des Hyhundais aus Dötlingen leicht verletzt.

Der entstandene Schaden an den Fahrzeugen wurde auf je 15.000 Euro geschätzt.

