Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand in eines leer stehenden Gasthofes in Sandkrug

Delmenhorst (ots)

Durch einen vorbeifahrenden Verkehrsteilnehmer wurde am Dienstag, 25. August 2020, eine starke Rauchentwicklung in einem leer stehenden Gasthof in der Bahnhofstraße in Sandkrug gemeldet.

Die eingesetzten Kräfte der Berufsfeuerwehr Oldenburg sowie der Freiwilligen Feuerwehren Sandkrug, Wardenburg und Kirchhatten stellten gegen 07:25 Uhr am Einsatzort starken Rauch fest, der aus dem Gebäude der ehemaligen Gaststätte emporstieg.

Nach Abschluss der Löscharbeiten konnte ermittelt werden, dass es zu einem Schwelbrand einer Sitzecke in der Gaststube gekommen ist.

Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 300 Euro.

Der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit an.

