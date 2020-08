Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall in Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

Bei einem Zusammenstoß zweier Pkw im Kreuzungsbereich Bismarckplatz / Hans-Böckler-Platz entstand am Montag, 24. August 2020, hoher Sachschaden.

Gegen 19:55 Uhr befuhr ein 20-jähriger Pkw-Fahrer aus Delmenhorst mit seinem grauen Audi den Hans-Böckler-Platz in Richtung Bismarckplatz und bog bei grüner Ampel nach links in Richtung Am Stadtwall ab.

Dabei übersah er im Kreuzungsbereich den ihm entgegenkommenden Pkw, einen rosa Dacia, der ebenfalls bei grüner Ampel geradeaus vom Bismarckplatz in Richtung Hans-Böckler-Platz fuhr. In der Folge stießen die Fahrzeuge zusammen. Der 20-Jährige und 26-jährige Fahrerin des Dacia verletzten sich dabei nicht.

Der entstandene Schaden am Audi wurde auf 8.000 Euro geschätzt. Der Schaden am Dacia beläuft sich auf 10.000 Euro. (974592)

