POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in Baufirma in Delmenhorst +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Unbekannte Täter brachen im Zeitraum von Sonntag, 24. August 2020, 18:00 Uhr, bis Montag, 25. August 2020, 05:30 Uhr, in eine Baufirma in der Feldhusstraße in Delmenhorst ein.

Durch Aufhebeln einer Eingangstür verschafften sie sich Zutritt zu den Räumlichkeiten und durchsuchten diesen. Sie entwendeten zahlreiche Werkzeuge und flüchteten anschließen in unbekannte Richtung.

Der entstandene Schaden ist derzeit noch unbekannt.

Aufgrund der Menge des Diebesguts ist davon auszugehen, dass die Täter zum Abtransport der Werkzeuge ein Fahrzeug genutzt haben.

Die Polizei Delmenhorst sucht nach Zeugen, die Hinweise auf Personen oder Fahrzeuge geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen (975840).

