POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle in Schwäbisch Gmünd und Lauchheim

Lauchheim: Spiegel abgefahren und geflüchtet

Gegen 10:30 Uhr wurde in der Lippacher Straße ein auf dem Parkplatz am Friedhof geparkter Pkw beschädigt. Eine Zeugin beobachtete, wie ein anderer Pkw an dem VW vorbeifuhr und dabei am Spiegel hängen blieb. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Zeugin konnte sich Teile des Kennzeichens merken und teilte diese dem geschädigten Autofahrer mit. Allerdings versäumte es der Autofahrer, sich die Daten der Zeugin zu notieren. Da noch Rückfragen zum Unfallhergang bestehen, wird die Zeugin gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361 5240 zu melden. Gerne werden auch Hinweise von anderen Zeugen entgegengenommen.

Schwäbisch Gmünd: Unfall am Kreisverkehr

Am Samstag gegen 14:30 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall in der Scheffoldstraße. Ein 48-Jähriger musste seinen Hyundai am Kreisverkehr zur Weilerstraße verkehrsbedingt abbremsen. Dies erkannte ein 57-Jähriger zu spät und fuhr mit seinem Seat Ibiza auf. Beide Beteiligte blieben unverletzt. Es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von ca. 6.000 EUR.

