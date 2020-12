Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis - Verkehrsunfall und Einbruch

Aalen

Aalen: Vorfahrt missachtet

Ein 52-jähriger Renault-Fahrer befuhr am Freitag gegen 13:45 Uhr die Walkstraße vom Grauleshof kommen in Richtung Alte Heidenheimer Straße. An der dortigen Kreuzung missachtete der Laguna-Fahrer die Vorfahrt eines von rechts aus Richtung Stadtmitte kommenden 32-jährigen VW Passat-Fahrer. Es kam zum Unfall mit 8000 Euro Gesamtschaden - verletzt wurde niemand.

Hüttlingen: Wohnungseinbruch

Im Laufe des Freitags, zwischen 5 und 22:30 Uhr, brachen Unbekannte in ein Zweifamilienhaus in der Königsberger Straße ein. Die Erdgeschoßwohnung wurde komplett durchwühlt. Außer mehreren Sammlermünzen wurde Bargeld und eine Klarinette im Gesamtwert von mehreren hundert Euro entwendet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel. 07361/ 5420, entgegen.

