POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sportplatz beschädigt - Einbruch in Gartencenter - Ohne Führerschein, aber mit Handy - LKW-Kontrollen - Sonstiges

Blaufelden: Sportplatz beschädigt

Einen hohen Sachschaden produzierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer, indem er mit einem Fahrzeug auf dem Sportplatz mehrere Kreise gedreht hat, wodurch die Grasnarbe erheblich beschädigt wurde. Der Polizeiposten Blaufelden bittet um Hinweise unter der Rufnummer 07953 / 925010

Crailsheim: Ohne Führerschein, aber mit Handy

Am Donnerstag um 11:25 Uhr wurde in der Haller Straße eine 32-jährige PKW-Fahrerin einer Kontrolle unterzogen, nachdem die Polizeibeamten bemerkt haben, dass die Frau während der Autofahrt ihr Handy benutzte. Während der Kontrolle stellte sich dann heraus, dass die Dame nicht nur verbotenerweise ihr Handy benutzte, sondern auch, dass sie gar keinen Führerschein besitzt. Sie muss nun mit entsprechenden Anzeigen rechnen.

Frankenhardt: Verkehrsinsel überfahren

Am Donnerstag gegen 14.15 Uhr befuhr ein 42-jähriger BMW-Fahrer die L1066 und wollte von dort nach rechts auf die L1068 in Richtung Hellmannshofen abbiegen. Aufgrund der teilweise schneebedeckten Fahrbahn und nicht angepasster Geschwindigkeit verlor der 42-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug und überfuhr eine dortige Verkehrsinsel samt Verkehrszeichen. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Der BMW musste anschließend abgeschleppt werden.

Schwäbisch Hall: Einbruch in Gartencenter

Zwischen Donnerstagabend, 19 Uhr und Freitagmorgen, 8 Uhr, wurde in einen Gartenmarkt in der Einkornstraße eingebrochen. Zunächst schnitten der oder die Täter ein Loch in einen Maschendrahtzaun, über welchen sie das Freigelände betraten. Anschließend wurde ein Fenster aufgehebelt und darüber der Verkaufsraum betreten. Im Innern durchsuchten die Einbrecher im Kassen- und Floristikbereich sämtliche Schuhbladen. In den Büroräumen wurden ebenfalls alle Schränke geöffnet und deren Inhalt auf dem Boden verteilt. Auch in der Werkstatt und auf der Bühne wurden sämtliche Behältnisse geöffnet. Die Täter verließen das Gelände auf demselben Weg, ohne Diebesgut. Der entstandene Sachschaden beträgt 500 Euro. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Rosengarten: Unfall beim Überholen

Am Donnerstag um 12:30 Uhr befuhr ein 32-Jähriger Skoda-Fahrer hinter einem 68-jähigen VW Up-Fahrer die K 2669 von Raibach in Richtung Bibersfeld. Vor den Fahrzeugen befand sich noch ein Traktor. Als kein Gegenverkehr kam setzte der Skoda-Lenker zum Überholen der vor ihm fahrenden Fahrzeuge an. Als der Skoda sich auf Höhe VW Up befand scherte dieser ebenfalls zum Überholen aus und achtete dabei nicht auf den links daneben befindlichen Skoda. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Fichtenau: 10 Verstöße bei Kontrolle von Lastkraftwagen

Am Freitagmorgen wurden zwischen 08:45 Uhr und 10:30 Uhr LKW-Kontrollen auf der Landesstraße 2218 bei Neustädtlein durchgeführt. Bei dieser Kontrollmaßnahme wurde insgesamt 10 Verstöße geahndet. Hierunter Verstöße gegen die Ladungssicherung von Gefahrgut, unzureichende Profiltiefe, nicht Mitführen von vorgeschriebenen Feuerlöschern und mehrere Kontrollmitteilungen bezüglich Verstöße gegen die Sozialvorschriften.

