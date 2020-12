Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unbelehrbarer Autofahrer - Rabiater Ladendieb verletzte Angestellte - Diebstahl - Unfälle

Rems-Murr-Kreis:Rems-Murr-Kreis: (ots)

Sulzbach an der Murr: Autofahrer unbelehrbar - gleich zwei Mal alkoholisiert am Steuer

Ein 52-jähriger VW-Lenker wurde von der Polizei in der Nacht zum Freitag gleich zwei Mal ertappt, wie er alkoholisiert sein Auto führte. Gegen 23.35 Uhr wurde er zunächst auf der Landesstraße 1066 im Rahmen einer Kontrolle angehalten. Dabei wurde festgestellt, dass er mit über 0,8 Promille unterwegs war. Trotz der Untersagung der Weiterfahrt wurde der alkoholisierte Autofahrer etwa eine Stunde später ein weiteres Mal von der Polizei erwischt. Der Mann hatte sich offenbar mit einem Taxi zu seinem abgestellten Auto zurückbringen lassen. Bei der zweiten Überprüfung war der Alkoholspiegel des Autofahrers auf unter 0,7 Promille gesunken. Deshalb erwartet den 52-Jährigen nun gleich zwei Anzeigen, die auch ein Fahrverbot nach sich ziehen werden.

Waiblingen: Polizei ermittelt wegen Unfallflucht - Drei Verletzte im Linienbus

Der Fahrer eines roten Kleinwagens befuhr am Freitag gegen 11. 50 Uhr von der Hallenbadkreuzung kommend die Neustädter Straße in Richtung Neustadt. Bei einer dortigen Spurverengung wechselte er unmittelbar vor einem Linienbus die Fahrspur und bremste daraufhin stark ab. Um einen Auffahrunfall zu vermeiden, musste der Omnibusfahrer eine Notbremsung einleiten. Dabei verletzten sich nach bisherigen Erkenntnissen mindestens drei Fahrgäste. Eine 73-jährige Mitfahrerin musste vom Rettungsdienst in ein Krangenhaus verbracht werden. Der Fahrer des roten Kleinwagens, der durch seinen unvorsichtigen Spurwechsel den Unfall provozierte, fuhr nach dem Vorfall weiter. Nun bittet die Polizei Waiblingen um sachdienliche Hinweise auf das gesuchte Auto und nimmt diese unter Tel. 07151/950422 entgegen. Sollten sich weitere Mitfahrer im Omnibus bei dem Unfall verletzt haben, werden auch diese gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Schorndorf: Rabiater Ladendieb verletzt Angestellte

Am Donnerstag gegen 15:30 Uhr beobachtete eine Mitarbeiterin eines Drogeriemarktes am Marktplatz einen jungen Mann dabei, wie dieser gerade ein Parfüm stehlen wollte. Als dieser bemerkte, dass er beobachtet wird, ergriff er die Flucht. Im Ausgangsbereich stand ihm eine weitere Mitarbeiterin der Drogerie im Weg, diese stieß er gegen eine Tür und rannte mit seinem Diebesgut in Richtung Bahnhof davon. Ein Angestellter des Ladens nahm die Verfolgung auf, verlor den Mann jedoch im Bahnhof aus den Augen. Die Frau, die vom Täter gegen die Tür geschubst wurde, erlitt leichte Verletzungen und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Der Täter wird als ca. 20 Jahre alt, etwa 175 cm groß mit dunklem Teint beschrieben. Er hatte blond gefärbte, lockige, mittellange Haare, an den Seiten kurz rasiert. Am Hinterkopf ist ein auffälliges "zick-zack-Muster" einrasiert. Zum Tatzeitpunkt soll er eine dunkle Jeans und evtl. eine schwarze Maske sowie eine Wollmütze getragen haben. Er könnte Zeugen zudem aufgefallen sein, da er während der Flucht seine Schuhe verlor und seinen Weg anschließend in Socken fortsetzte. Zeugen, die Hinweise zu dem bisher unbekannten Dieb geben können, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 mit dem Polizeirevier Schorndorf in Verbindung zu setzen.

Waiblingen-Hohenacker: Rohrreinigungsequipment entwendet

Bereits am Montag gegen 12:30 Uhr entwendeten bisher unbekannte Diebe in der Bergstraße diverses Zubehör das zur Rohrreinigung eingesetzt wird. Hierbei handelt es sich unter anderem um eine Rohrreinigungsspirale, einen Wassersauger sowie eine entsprechende Kamera. Die Arbeitsgeräte im Gesamtwert von rund 2000 Euro waren zur Tatzeit vor einem Wohnhaus abgestellt. Aufgrund der Größe der Geräte ist davon auszugehen, dass diese mit einem Fahrzeug abtransportiert wurden. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Hohenacker unter der Telefonnummer 07151 82149 entgegen.

Schorndorf: Unfall im Kreisverkehr

Ein 26 Jahre alter Seat-Fahrer befuhr am Freitag gegen 6:15 Uhr die Landesstraße 1148 von Miedelsbach kommend in Richtung Haubersbronn. Beim Einfahren in den Winfried-Kübler-Kreisverkehr missachtete er die Vorfahrt eines bereits im Kreisverkehr befindlichen 54-jährigen Opel-Fahrers und kollidierte mit diesem. Der beim Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 5500 Euro.

Fellbach: Vorfahrt missachtet und weitergefahren

Der Fahrer eines silbernen Opel Vectra befuhr am Freitag gegen 11.10 Uhr die Wirtembergstraße und missachtete an der Einmündung zur Gutenbergstraße die Vorfahrt eines Pedelec-Fahrers. Der 58-jähriger Biker musste dem Auto ausweichen, kam dabei von der Straße ab und prallte gegen ein Haus. Der Autofahrer flüchtete unerlaubt nach dem Vorfall. Der Zweiradfahrer verletzte sich beim Sturz leicht. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen und bittet nun um Zeugenhinweise, die unter Tel. 0711/9519130.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-105

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell