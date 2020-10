POL-ME: 78-Jähriger in Wohnung beraubt - die Polizei ermittelt - Velbert - 2010076

Polizei Mettmann

Am Dienstagnachmittag (13. Oktober 2020) wurde ein 78-Jähriger in seiner Wohnung von mindestens zwei unbekannten Tätern beraubt. Die Beschuldigten flohen anschließend unerkannt. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein und bitten um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 17:50 Uhr meldeten Anwohner eines Mehrparteienhauses an der Schulstraße in Velbert, dass ein Bewohner um Hilfe rufen würde. Vor Ort trafen die Beamten auf einen 78-Jährigen Mieter, welcher verletzt im Hausflur lag. Nach eigenen Angaben habe kurze Zeit zuvor eine ihm unbekannte Frau an seiner Wohnungstür eine vermeintliche Medikamentenlieferung einer Apotheke abgeben wollen.

Der im Rollstuhl sitzende und stark mobilitätseingeschränkte Mann wurde von der Frau gegen seinen Willen in das Schlafzimmer geschoben. Während er versuchte, sich zu wehren, konnte er einen Mann dabei beobachten, wie dieser ebenfalls seine Wohnräume betrat. Anschließend entfernten sich der Mann sowie die Frau fluchtartig in unbekannte Richtung.

Bei dem Versuch, Hilfe zu holen, stürzte der 78-Jährige und verletzte sich hierbei so schwer, dass er in einem Krankenhaus behandelt werden musste.

Die Frau kann von dem Geschädigten folgendermaßen beschrieben werden:

- circa 20 - 25 Jahre alt - circa 165 cm groß - schlanke Figur - schwarze lange Haare, zu einem Zopf gebunden - dunkel gekleidet - südländisches Erscheinungsbild

Der Mann kann lediglich als dunkel bekleidet beschrieben werden.

Die unbekannten Beschuldigten entwendeten nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen einen Wertschrank mit Bargeld.

Die Beschuldigten konnten trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung im Umfeld nicht mehr angetroffen werden. Aufgrund aktuell vorliegender Zeugenaussagen besteht nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen der Verdacht, dass auch zwei weitere Frauen, im Alter von circa 35-40 Jahren und mit einem südländischen Erscheinungsbild, zu dem Betrügerduo gehören.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Tatgeschehen oder zu den bisher noch unbekannten Beschuldigten tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Velbert, Telefon 02051 / 946 6110, in Verbindung zu setzen.

