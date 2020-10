POL-ME: Müllcontainer brannte aus: Polizei ermittelt - 2010075

Polizei Mettmann

Mettmann

Am Dienstagabend (13. Oktober 2020) hat in Haan an der Hochdahler Straße ein Müllcontainer gebrannt. Die Feuerwehr war im Einsatz und konnte das Feuer löschen. Jetzt ermittelt die Polizei bezüglich der Brandursache.

Das war geschehen:

Gegen 20:35 Uhr bemerkte eine Mitarbeiterin einer benachbarten Spielhalle, dass auf Höhe der Hausnummer 130 der Hochdahler Straße in Haan ein Müllcontainer in Flammen stand. Die Frau alarmierte umgehend die Feuerwehr, welche schnell vor Ort war und den Brand löschte. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Anschließend nahm die Polizei die Ermittlungen zu Brandursache auf - diese konnte bislang jedoch noch nicht geklärt werden. Auch gibt es noch keine Hinweise auf mögliche Verursacher des Brands.

Daher fragt die Polizei:

Wer hat im Umfeld des Müllcontainers verdächtige Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Haan jederzeit unter der Rufnummer 02129 9328-6480 entgegen.

