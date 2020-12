Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall - Verkehrsunfälle

Rot am See: Zwei Verkehrsunfälle - Vorfahrt missachtet

Freitagmittag gegen 12:30 Uhr kam es auf der Landstraße L1040 in Rot am See an der Abzweigung nach Musdorf zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein 49-jähriger Daimler-Fahrer übersah hierbei den von Rohrturm kommenden VW Golf einer 35-Jährigen. Es entstand Sachschaden in Gesamthöhe von ca. 13.500 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Bereits am Freitagvormittag gegen 09:30 Uhr kam es auf der Gerabronner Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 81-jährige Fiat-Punto-Fahrerin befuhr die Blütenstraße und wollte die Gerabronner Straße geradeaus in Richtung Krämersäckerstraße überqueren. Hierbei übersah sie offenbar einen vorfahrtsberechtigten Pkw, der die Gerabronner Straße in Richtung Ortsausgang befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision mit einem Gesamtsachschaden von ca. 8000 Euro. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgschleppt werden. Auch hier entstand kein Personenschaden.

Crailsheim: Unfallverursacher gesucht

Am Freitagvormittag zwischen 09:50 Uhr und 10:10 Uhr beschädigte ein bislang Unbekannter den am rechten Fahrbahnrand geparkten VW Caddy eines Pflegedienstes. An dem, im Pamiersring vor dem Seniorenheim abgestellten, Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 100 Euro. Zeugen des Unfallhergangs werden gebeten, sich beim Polizeirevier Crailsheim unter der Telefonnummer 07951 4800 zu melden.

