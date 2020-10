Polizei Gütersloh

POL-GT: Unbelehrbar - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Als ein Polizeibeamter des Gütersloher Verkehrskommissariats am Dienstagmorgen (20.10., 09.20 Uhr) aus dem Fenster seines Büros schaute, staunte er nicht schlecht. Er sah einen 19-jährigen Mann auf der Fahrerseite in einen Golf einsteigen, welcher dem Beamten noch Minuten zuvor versichert hat, keine fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeuge mehr zu fahren. Der Grund der Vernehmung war ein Strafverfahren aufgrund des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Noch auf dem Parkplatz konnte der Mann aus Steinhagen in seinem Golf angehalten werden. Gegen ihn wurde ein erneutes Strafverfahren eingeleitet. Ebenso wurde ein Verfahren gegen den Halter des Autos eingeleitet, welcher dem führerscheinlosen 19-Jährigen sein Auto überließ. Zum zweiten Mal an dem Tag wurde dem Mann das Fahren fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge im öffentlichen Straßenverkehr untersagt. Zu Fuß trat er den Heimweg an.

