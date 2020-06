Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Senior verletzte sich bei Verkehrsunfall schwer

Grevenbroich (ots)

Am Dienstagvormittag (30.06.) verletzte sich ein Grevenbroicher Senior bei einem Verkehrsunfall schwer. Gegen 10:50 Uhr war der ältere Herr mit seinem PKW nach Aussagen von Zeugen in langsamer Geschwindigkeit auf der Straße "Am Schimmelsbusch" in Neurath unterwegs gewesen. Plötzlich touchierte er, nach ersten Erkenntnissen der Polizei in Folge eines medizinischen Notfalls, einen am rechten Straßenrand geparkten Mercedes Kombi. Die Besatzung eines Rettungswagens brachte den Verunglückten in ein Krankenhaus. Sein Auto musste abgeschleppt werden.

