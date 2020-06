Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Junge bei Unfall schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall am Ovelheider Weg ist am Montag ein 9-jähriger Junge aus Marl schwer verletzt worden. Er war um 16.00 h auf die Fahrbahn des Ovelheider Wegs gelaufen. Eine 28-jährige Autofahrerin aus Marl konnte trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß mit dem Jungen nicht verhindern. Der 9-Jährige wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Autofahrerin erlitt einen Schock und musste vor Ort behandelt werden. Der Ovelheider Weg wurde für die Dauer der Unfallaufnahme zwischen der Victoriastraße und der Georg-Herwegh-Straße gesperrt.

