Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Nachtrag: Frau durch Stiche verletzt - Tatverdächtiger einem Richter vorgeführt

Neuss (ots)

Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf und die Polizei berichteten am 27.06.2020 - 18:16 Uhr, von einer Tat in der Neusser Innenstadt, die derzeit als versuchtes Tötungsdelikt gewertet wird. Eine Mordkommission ermittelt gegen einen 32-Jährigen, der im Verdacht steht seine schwangere 31-jährige Lebensgefährtin mit Messerstichen schwer verletzt zu haben. Polizeibeamte nahmen ihn kurz nach der Tat fest. Inzwischen wurde er auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Richter vorgeführt, der eine einstweilige Unterbringung des bereits in der Vergangenheit polizeilich in Erscheinung getretenen und teils offenbar verwirrt handelnden Mannes veranlasste.

Derzeit besteht nach Auskunft behandelnder Ärzte keine Lebensgefahr mehr für das Opfer des Angriffs. Die Ermittlungen dauern an.

