Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee) Unbekannte überfallen Tankstelle (14.12.2020)

Radolfzell am Bodensee (ots)

Am Montagabend gegen 21.00 Uhr verübten zwei bisher unbekannte Tatverdächtige einen Raub auf eine Tankstelle in der Zeppelinstraße. Einer der beiden Männer hielt sich anfänglich als Kunde im Verkaufsraum auf. Erst als der zweite Unbekannte eintraf, ging er hinter den Verkaufstresen, bedrohte unvermittelt mit einer Waffe den anwesenden Mitarbeiter und forderte die Aushändigung der Einnahmen. Da der Mitarbeiter dem nicht sofort nachkam, bedrohte daraufhin der zweite Unbekannte den Angestellten der Tankstelle mit einem Messer. Nach dem Öffnen der Kasse griffen beide Tatverdächtige in diese und entnahmen Bargeld. Anschließend flüchteten die beiden Männer in unterschiedliche Richtungen. Während einer in Richtung Haselbrunnstraße lief, überquerte der andere die Böhringer Straße und flüchtete über den Parkplatz eines Fitnessstudios in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ.

Die beiden Männer wurden wie folgt beschrieben:

1. Tatverdächtiger: 160-165 cm groß, 20-25 Jahre alt, schmächtige Statur. Er war bekleidet mit einer dunklen Kapuzenjacke, einer dunklen Mund-Nasenbedeckung, schwarzen Handschuhen, einer dunklen Hose und schwarzen Sportschuhen. 2. Tatverdächtiger: 165-170 cm groß, etwa 20 Jahre alt, schmächtige Statur. Er trug eine dunkle Kapuzenjacke, ein dunkles Halstuch mit weißen Stickereien, schwarze Handschuhe, eine dunkle Hose und dunkle Sportschuhe.

Die Polizei sucht Personen, welche Hinweise zu den bisher unbekannten Tatverdächtigen geben können bzw. zur Tatzeit sachdienliche Beobachtungen im Bereich der Tankstelle gemacht haben. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732 95066-0, erbeten.

