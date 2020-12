Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen/ Landkreis Konstanz) Fahrzeugbrand nach technischem Defekt (14.12.2020)

Engen

Ein technischer Defekt vermutlich in der Elektrik führte am Montagnachmittag gegen 16:30 Uhr zu einem Fahrzeugbrand in der Hegaustraße in Engen. Eine 49-jährige Fahrerin des Wagens nahm während der Fahrt Brandgeruch aus ihrem Pkw war, woraufhin sie ihr Auto auf einem Nahe gelegenem Parkplatz abstellte. Beim Aussteigen bemerkte sie Flammen im Bereich der Motorhaube. Durch die Feuerwehr Engen konnte der Brand gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt.

