Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen

Landkreis Tuttlingen) Feuerwehr rettet Hirsch (15.12.2020)

GeisingenGeisingen (ots)

Zu einem außergewöhnlichen Einsatz rückten am heutigen Dienstagmorgen, kurz nach 04.30 Uhr, die Freiwillige Feuerwehr Geisingen und die Polizei in den Mühlenweg aus. Ein Hirsch hatte sich mit seinem Geweih in einem Zaun verfangen. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Geisingen, die mit zwei Fahrzeugen und neun Mann angerückt waren, konnten das Tier unversehrt befreien.

