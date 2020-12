Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Entgegenkommendes Auto missachtet (14.12.2020)

RottweilRottweil (ots)

Drei leicht verletzte Verkehrsteilnehmer sowie zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 13.30 Uhr an der Einmündung Schramberger Straße / Krankenhausstraße ereignet hat. Eine 58-jährige Skoda-Fahrerin fuhr die Schramberger Straße in Richtung Rottweil und bog an der Einmündung zur Krankenhausstraße nach links ab. Hierbei missachtete sie den Vorrang einer entgegenkommenden 60-jährigen Audi-Fahrerin. Bei der Kollision wurden beide Autofahrerinnen sowie eine 21-jährige Beifahrerin aus dem Audi leicht verletzt und mussten mit dem Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht werden. An den nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 15.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell