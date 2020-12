Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulgen

Landkreis Rottweil) Auffahrunfall auf glatter Fahrbahn (14.12.2020)

L 419 / Schramberg-SulgenL 419 / Schramberg-Sulgen (ots)

Auf spiegelglatter Fahrbahn ist am Montagmorgen eine 25-jährige Autofahrerin auf ein vor ihr stehendes Fahrzeug aufgefahren. Die 25-Jährige fuhr gegen 07 Uhr von Heiligenbronn kommend in Richtung Sulgen. An der Einmündung zur Bundesstraße 462 wechselte sie auf den Linksabbiegestreifen. Hierbei bremste sie ihr Fahrzeug ab und rutschte auf der glatten Fahrbahn auf einen vor ihr stehenden Opel, dessen Fahrerin verkehrsbedingt angehalten hatte. Beide Autofahrerinnen blieben unverletzt, an ihren Fahrzeugen entstand jedoch Sachschaden von rund 8.000 Euro. Nach der Unfallaufnahme wurde die Straße in dem Bereich abgestreut.

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell