Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Brand in einem Restaurant

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 9. Dezember 2020, brach gegen 13:10 Uhr ein Feuer in einem Restaurant in der Oldenburger Straße auf Höhe der Oldenburger Landstraße aus.

Die Kräfte der Berufsfeuerwehr Delmenhorst lokalisierten das Feuer in der Küche des Restaurants und löschten den Brand. Nach derzeitigem Kenntnisstand verließ ein Mitarbeiter die Küche, um das zuvor zubereitete Essen im Rahmen des Außer-Haus-Verkaufs an die Kunden auszuhändigen. Währenddessen brach das Feuer auf dem Herd aus. Personen wurden nicht verletzt.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens wurde auf rund 40.000 Euro geschätzt. Während der Löscharbeiten wurde die Oldenburg Straße kurzzeitig gesperrt.

