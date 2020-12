Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Delmenhorst gesucht

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

In der Zeit von Montag, 7. Dezember 2020, 16:00 Uhr, bis Dienstag, 8. Dezember 2020, 08:15 Uhr, wurde der schwarze Vw Polo einer 53-Jährigen Delmenhorsterin durch einen Verkehrsunfall beschädigt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der bislang unbekannte Fahrzeugführer die Grüne Straße in Richtung Stickgraser Damm und beschädigte beim Vorbeifahren den Vw Polo, der am Straßenrand zwischen der Heidestraße und der Straße "Bremer Feld" geparkt war. Am Polo entstand ein Sachschaden von etwa 600 Euro.

Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall oder dem Fahrzeugführer machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

