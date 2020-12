Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbrecher in Wohnhaus in Elsfleth überrascht +++ Zeugen gesucht

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Am Dienstag, 8. Dezember 2020, brachen bislang unbekannte Täter in der Zeit von 18:00 Uhr und 18:10 Uhr in einen Bungalow in der Rosenstraße in Elsfleth ein.

Durch Aufhebeln eines Fensters verschafften sie sich Zutritt zum Objekt und durchsuchten die Räumlichkeiten. Währenddessen kehrte die 73-jährige Bewohnerin des Bungalows zurück, sodass die Täter die Flucht ergriffen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04401/935-0 mit der Polizei in Brake in Verbindung zu setzen.

