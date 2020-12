Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Kradfahrer und Alkohol- und Drogeneinfluss in Berne unterwegs

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 9. Dezember 2020, kontrollierten Beamte der Polizei Brake gegen 00:50 Uhr einen 40-jährigen Kradfahrer, der die Straße "Am Schlüterdeich" in Berne befuhr.

Im Rahmen der Verkehrskontrolle nahmen die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes wahr. Aus diesem Grund wurde zunächst ein Atemalkoholtest durchgeführt, der eine Atemalkoholkonzentration von 0,68 Promille ergab.

Da der 40-Jährige keine Ausweisdokumente mit sich führte, begleiteten ihn die Beamten zu seiner Wohnanschrift in Berne. In der Wohnung des Mannes fanden die Beamten eine geringe Menge Marihuana auf und beschlagnahmten diese.

Zudem ergab ein durchgeführter Urintest, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Aus diesem Grund wurde ihm anschließend von einem Arzt Blut entnommen.

Gegen den 40-Jährigen wurden ein Strafverfahren wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Lorena Lemke

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell