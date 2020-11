Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Pkw-Fahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Karlsruhe

Am Dienstagnachmittag kam es in Karlsruhe auf der Landstraße 605 zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde.

Der 43-jährige Unfallverursacher war mit seinem Lkw gegen 15:45 Uhr auf der L605 in Richtung Brauerstraße unterwegs. Als er auf den Abfahrast für die Südtangente in Richtung Rheinland-Pfalz abbiegen wollte, kam es beim Fahrstreifenwechsel zum Unfall mit einem 40-jährigen Mercedes-Fahrer. Dieser fuhr von der Südtangente kommend, auf die L605 in Richtung Innenstand. Der Pkw-Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

