Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Kronau - Betrunkener bedrohte Passanten

KarlsruheKarlsruhe (ots)

Ein 71-Jähriger bedrohte am Dienstagnachmittag zwei, einer Frau zu Hilfe kommende, Passanten mit einem Messer. Der erheblich alkoholisierte 71-Jährige war kurz vor 18.00 Uhr in der Jahnstraße zunächst mit einer Frau in Streit geraten. Als zwei Passanten der Frau zu Hilfe kamen bedrohte er sie mit einem Messer und ging dann davon. Der Beschuldigte konnte kurz darauf von einer Streife an seiner Wohnanschrift vorläufig festgenommen werden. Nach einer Blutentnahme wurde er in Gewahrsam genommen.

Dieter Werner, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell