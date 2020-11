POL-KA: (KA) Stutensee - Zeugen nach Unfall gesucht

Polizeipräsidium Karlsruhe

Bereits am Montagmittag ereignete sich in Stutensee-Spöck ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen, bei dem Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstand. Da die Beteiligten jedoch widersprüchliche Angaben zum Unfallhergang machen, sind die Beamten nun auf der Suche nach möglichen Zeugen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr die 24-jährige Fahrerin eines Audis kurz nach 13:30 Uhr die Goethestraße in Richtung Spechaastraße. Kurz vor der Einmündung zur Spechaastraße kam es hierbei zur seitlichen Kollision mit dem in gleicher Richtung fahrenden Opel einer 38-Jährigen.

Während die 38-Jährige hierzu angibt, von der 24-Jährigen plötzlich überholt worden zu sein, äußerte die 24-Jährige, dass der Opel zuvor geparkt war und bei ihrer Vorbeifahrt unvermittelt losgefahren sei.

Die aufnehmenden Beamten sind daher auf der Suche nach unabhängigen Zeugen des Unfalls und bitten diese, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter 0721/967180 in Verbindung zu setzen.

