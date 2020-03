Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Sachbeschädigungen in Lauenau

Lauenau (ots)

(He.) Am Samstag wurden in Lauenau auf der Coppenbrügger Landstraße mehrere Sachbeschädigungen begangen. Die Taten wurden vermutlich am Samstagvormittag begangen. Es wurden Gebäude und Fahrzeuge mit wasserfesten Stiften beschmiert. Die Polizei Bad Nenndorf bittet um Telefonische Zeugenhinweise unter 05723/94610.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bad Nenndorf

Kurhausstraße 4

31542 Bad Nenndorf

Telefon: 05723/94610

E-Mail: poststelle@pk-bad-nenndorf@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell