POL-NI: Einbruch in Geschäft scheitert

NIENBURG (jah)- Ein versuchter besonders schwerer Fall des Diebstahls hat sich am 20.03.2020 gegen 01:04 Uhr in Nienburg zugetragen. Bislang unbekannte Täter haben mittels eines sog. "Gullydeckels" eine Glasscheibe eines Am Mußriedegraben ansässigen Frisörgeschäftes eingeworfen. Zeugen hatten das Klirren der Scheibe wahrgenommen und konnten mutmaßlich zwei Personen beobachten, die in Richtung Nordring geflüchtet seien.

Weitere Zeugen, die zur o.g. Zeit Angaben zum Sachverhalt machen können werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg unter Tel. 05021-97780 zu melden.

