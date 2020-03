Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Hoya (ots)

ben Am Freitag, 20.03.20 kam es in der Zeit zwischen 14:20 Uhr bis 14:50 Uhr zu einem Parkplatzrempler auf dem Parkplatz von Famila. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte hierbei einen Nissan Qashqai, der etwa in der Parkplatzmitte, Höhe Einkaufswagenunterstand geparkt war. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Hoya in Verbindung zu setzen (04251-934640).

