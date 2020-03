Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf: Wer hat den Streit beobachtet?

Rinteln (ots)

(mie) Am Samstag ist es gegen 23:00 Uhr auf dem Vorplatz der Feuerwehr, postalisch Am Sportplatz in Rinteln - Exten, zu Streit und körperlichen Auseinandersetzungen gekommen. Es soll dabei getreten, geschlagen und auch ein Schlagstock eingesetzt worden sein. Die mindestens 5 Kontrahenten sollen sich gekannt haben. Das männliche 18-jährige Opfer wurde leicht verletzt. Die Tat wurde erst eine Stunde später bei der Polizei gemeldet und angezeigt.

Wer die Schlägerei gesehen hat, meldet seine Beobachtungen bitte unter 05751-95450 der Polizei in Rinteln.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Rinteln

Pressestelle

Hasphurtweg 3

31737 Rinteln

Telefon: 05751/95450

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

