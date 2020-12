Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schiltach

Landkreis Rottweil) Geparktes Auto gestreift (14.12.2020)

SchiltachSchiltach (ots)

Aufgrund zu geringem Sicherheitsabstand hat am Montagabend ein 23-jähriger Autofahrer in der Baumgartenstraße ein geparktes Auto beschädigt. Der junge Mann fuhr gegen 18.30 Uhr auf der engen Straße weit nach rechts, um ein entgegenkommendes Fahrzeug passieren zu lassen. Hierbei streifte der 23-Jährige mit seinem Opel einen Audi, der am Fahrbahnrand abgestellt war. Es entstand Sachschaden von rund 8.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell