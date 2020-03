Polizei Mettmann

POL-ME: Waffenrechtsstelle der Kreispolizei für Publikumsverkehr gesperrt - Kreis Mettmann - 2003083

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Mettmann (ots)

Zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger sowie der Bediensteten der Kreispolizeibehörde Mettmann vor dem neuartigen Corona Virus, aber auch um die Arbeitsfähigkeit der Kreispolizeibehörde zu erhalten, bleibt ab Montag, den 16. März 2020, die Waffenrechtsstelle (ZA 1.2) für den Publikumsverkehr geschlossen.

In absolut notwendigen Angelegenheiten kann die Kreispolizeibehörde nach vorheriger, individueller Terminvereinbarung, persönlich aufgesucht werden.

Bürgerinnen und Bürger werden dringend aufgefordert, sich mit ihrem Anliegen möglichst schriftlich, per E-Mail an: DirZA1.2.Mettmann@polizei.nrw.de oder telefonisch an die Kreispolizeibehörde Mettmann unter 02104 / 982-2120 bis -2127 zu wenden.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell