Polizei Mettmann

POL-ME: Nach Ladendiebstahl: Polizei nimmt Trio fest - Langenfeld - 2003082

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Einem aufmerksamen und couragiert handelnden Zeugen ist es zu verdanken, dass die Polizei in Langenfeld am Samstag (14. März 2020) einen flüchtigen Ladendieb stellen und festnehmen konnte. Im Zuge weiterer Ermittlungen konnten die Beamten im Anschluss noch zwei weitere Tatverdächtige stellen und vorläufig festnehmen.

Das war passiert:

Gegen 15:15 Uhr hatte in einem Telekommunikationsgeschäft am Marktplatz ein Mitarbeiter einen Kunden dabei beobachtet, wie sich dieser in verdächtiger Art und Weise die Smartphones in der Auslage anschaute. Plötzlich griff sich der Mann zwei Handys und lief damit davon.

Der Mitarbeiter rannte dem Dieb hinterher und verfolgte ihn bis zum Parkplatz an der Turnhalle des Konrad-Adenauer-Gymnasiums. Hier konnte der Mitarbeiter den Mann einholen und die Polizei rufen. Der Mann, ein in den Niederlanden gemeldeter 26 Jahre alter Osteuropäer, ließ sich von den Beamten widerstandslos festnehmen.

Noch während der Festnahme näherte sich ein dunkler BMW mit polnischem Kennzeichen dem Parkplatz. Als der Fahrer bemerkte, dass der Ladendieb gerade von den Polizisten festgenommen wurde, wendete er seinen Wagen und fuhr davon.

Weit kam der Mann jedoch nicht: Die Polizisten verfolgten den BMW und konnten ihn an der Oscar-Erbslöh-Straße anhalten und die beiden darin befindlichen Männer kontrollieren. Die beiden 34 und 31 Jahre alten Männer aus Osteuropa gaben zunächst an, den flüchtigen Ladendieb nicht zu kennen und nicht zu wissen, weshalb man sie kontrolliere. Bei einer anschließenden Durchsuchung des Wagens stellten die Polizisten jedoch Dokumente sicher, die eindeutig belegen, dass der BMW auf den Ladendieb zugelassen ist.

Zudem stellten die Beamten in dem Auto Einbruchswerkzeug und Sturmhauben sowie etliche Smartphones und die Verpackungen hochwertiger Elektronikartikel sicher. Zudem fanden die Polizisten auch eine geringe Menge Drogen (Amphetamine). Auch bei der Durchsuchung des 26-jährigen Ladendiebs wurden die Polizisten fündig: Neben den beiden entwendeten Smartphones im Gesamtwert von 1.900 Euro stellten die Beamten ein Messer bei dem Mann sicher.

Die Folgen für das Trio: Alle drei Männer wurden vorläufig festgenommen und zur Wache nach Langenfeld verbracht. Gegen sie wurden Strafverfahren eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durften sie die Wache wieder verlassen. Die Ermittlungen gegen sie dauern derzeit noch an.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell