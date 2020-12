Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Verkehrsunfall nach Missachtung der Vorfahrt (14.12.2020)

SingenSingen (ots)

Ein Verkehrsunfall mit wirtschaftlichem Totalschaden von über 20.000 EUR ereignete sich am späten Montagvormittag gegen 11.15 Uhr an der Kreuzung Georg-Fischer-Str. / L 223 in Singen am Hohentwiel. Ein 66-jähriger Passat-Fahrer bog aus Richtung Überlingen am Ried kommend nach links in die Georg-Fischer-Straße ein. Dabei übersah er einen auf der Vorfahrtsstraße fahrenden Fiat Punto einer 33-jährigen Frau. Bei dem anschließenden Zusammenstoß wurde niemand verletzt.

