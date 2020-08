Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Herzlake - Mann bei Streitigkeiten schwer verletzt

Herzlake (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in der Bahnhofstraße in Herzlake zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen, bei der eine Person schwer verletzt wurde. Zwei Männer und eine Frau befanden sich gegen 1.30 Uhr auf dem Heimweg von einer Feier, als sie in Höhe der Bahnhofstraße auf mehrere unbekannte Männer trafen. Diese gingen unvermittelt auf die drei los. Dabei wurde ein 55-Jähriger schwer sowie ein 58-Jähriger leicht verletzt, die 51-jährige Frau blieb unverletzt. Die unbekannten Männer flüchteten kurz darauf in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Haselünne unter der Rufnummer 05961/ 955820 zu melden.

