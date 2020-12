Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell

Landkreis Konstanz) Verkehrsunfall beim Ausfahren aus Grundstück (14.12.2020)

RadolfzellRadolfzell (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 6.500 EUR ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 12.30 Uhr in der Hindenburgstraße ereignet hat. Eine 85-jährige Frau fuhr mit ihrem Wagen aus einer Grundstückseinfahrt auf die Fahrbahn aus, wobei sie den von rechtskommenden Toyota eines 64-Jährigen übersah und dessen Auto an der linken Fahrzeugseite streifte. Die Personen blieben unverletzt.

