Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Scheiben an fünf Fahrzeugen eingeschlagen.

LippeLippe (ots)

Zwischen Montagabend und Mittwochmorgen schlugen unbekannte Täter die Seitenscheiben von vier auf dem Regenstorplatz geparkten Fahrzeugen ein. Es handelt sich um jeweils zwei Fahrzeuge der Marke Opel und VW. Die Täter suchten in den Fahrzeugen nach Wertgegenständen. Ob sie Beute machen konnten, steht noch nicht fest. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde die Seitenscheibe eines weiteren VWs auf einem kleinen Parkplatz an der Walkenmühle eingeschlagen. Hier machten die Täter keine Beute. Ein Zusammenhang mit den zuvor geschilderten Taten ist nicht auszuschließen. Ihre Beobachtungen dazu richten Sie bitte an die Kripo in Detmold unter der Telefonnummer 05231/6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell