Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf. Diebe durchsuchen Fahrzeuge nach Wertsachen.

LippeLippe (ots)

Zwischen Mitternacht und 7 Uhr durchsuchten am Donnerstag bislang Unbekannte zwei auf einem privaten Parkplatz an der Grützemühle abgestellte Fahrzeuge nach Diebesgut. Wie die Täter die beiden Autos der Marke VW und Kia öffnen konnten, steht noch nicht fest. Gestohlen wurde vermutlich nichts. Ihre Beobachtungen dazu richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090.

