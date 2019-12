Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Wurf mit Leitpfosten - Bus leicht beschädigt

Wenden (ots)

Am Dienstag (3. Dezember) befuhr gegen 10.15 Uhr ein 58-Jähriger mit einem Omnibus die Koblenzer Straße aus Gerlingen kommend in Richtung Autobahnzubringer. Nach eigenen Angaben stand plötzlich ein 27-Jähriger auf der Fahrbahn und warf einen Leitpfosten in Richtung des Busses und beschädigte diesen leicht. Dabei gestikulierte er wild mit den Armen und schrie. Anschließend setzte er seinen "Spaziergang" weiter in Richtung Dahl fort. Die Beamten trafen den 27-Jährigen an, nahmen ihn mit auf die Polizeiwache und schrieben eine Anzeige.

