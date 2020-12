Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verdacht der Brandstiftung eines Pkw in Löcknitz, LK VG

In den frühen Morgenstunden, gegen 00:45 Uhr, wurde der Polizei bekannt, dass in der Marktstraße in Löcknitz ein Pkw brennen soll. Die eingesetzten Beamten fanden den Sachverhalt bestätigt vor. Auf einem Parkplatz brannte ein Pkw Audi A7 in voller Ausdehnung. Durch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Löcknitz konnte der Brand schnell gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca.55.000 EUR. Auf der hinteren Fahrertür des polnischen Leasingfahrzeuges, wurde durch bisher unbekannte Täter mittels spitzen Gegenstand ein Hakenkreuz in der Größe von 37cm x 38 cm angebracht. Die Polizei geht nach bisherigen Erkenntnissen von einer Brandstiftung aus. Eine politisch motiviert Tat wird nicht ausgeschlossen. Noch in der Nacht wurden umfangreich Spuren gesichert und mehrere Zeugen befragt. Der polizeiliche Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Anklam hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen. Diese Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an die Einsatzleitstelle Neubrandenburg unter 0395/5582-2224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

